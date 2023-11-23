Военные медики показали работу терапевтического госпиталя в зоне СВО

В терапевтическом госпитале западной группировки войск реаниматологи готовы к наплыву, в том числе и тяжелых, сезонных пациентов.

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Аппарат ИВЛ, бесперебойная подача кислорода, койки последнего поколения, способные менять положение тела больного под проводимые процедуры, достаточное количество современных расходников. Расходных материалов, которые в круглосуточном режиме военные медики используют в палатах интенсивной терапии. В терапевтическом госпитале западной группировки войск реаниматологи готовы к наплыву, в том числе и тяжелых, сезонных пациентов. С пневмониями, воспалениями легких, бронхитами.

«Мы готовились еще заранее, еще летом. Мы предполагали, делали запас необходимых препаратов. Все у нас загружено, все мы ждем. Слава Богу, погода нас щадит и наплыв довольно такой лояльный к нам», - рассказал начальник отделения анестезиологии и реанимации.

Готовы к сезонной атаке на наших бойцов и, можно сказать, в профильных отделениях. Главный пульманолог госпиталя показал расширенные возможности процедурных кабинетов и их оснащение.

Крупнейший терапевтический центр направления, разумеется не ограничивается лечением наших военнослужащих от осенней простуды и гриппа. Госпиталь оказывает широчайший спектр медицинских услуг. Конечно основным все же остается выявление и оперативное лечение на всех этапах - до полного возвращения бойца в строй, травм и заболеваний полученных на поле боя.

Барабанную перепонку штурмовику с позывным «Медведь» порвало, когда по броне на которой он с сослуживцами двигался на выполнение боевой задачи отработал танк противника. Повезло -говорит боец. С таким лечением и вниманием специалистов рассчитывает как можно быстрее вернуться в строй.

«Лечение, все хорошо. Врачи хорошие все. Я вот впервые в госпитале. Второй год уже воюю. Все устраивает», - рассказал стрелок штурмового подразделения с позывным «Медведь».

В медучреждении работает диагностический блок, оснащенный самым современным оборудованием. Рентген кабинеты, приборы, позволяющие проводить анализы любой сложности.



Но главная ценность госпиталя, работающего в зоне проведения спецоперации - люди. Специалисты высокого профиля, кандидаты наук, преподаватели военным медицинских вузов. Благодаря их квалификации и опыту наши ребята возвращаются в строй, часто быстрее, чем это прописано в учебниках и нормативах.

Ранее военные врачи показали, как «собрали» российскому бойцу кость голени после ранения. Военные врачи и медики оказывают помощь раненым участникам военной операции по защите Донбасса, а также пострадавшим от обстрелов мирным жителям.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.