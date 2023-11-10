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Военные медики «собрали» бойцу ВС РФ кость голени после ранения

Елена Сивонен
11:40 10.11.2023
Военные врачи и медики оказывают помощь раненым участникам военной операции по защите Донбасса, а также пострадавшим от обстрелов мирным жителям.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Врачи с ранеными общаются как с детьми, по-отечески, зачастую через себя пропуская боль. А боли много - следствие огнестрельных и осколочных ранений. Боец с позывным Кардинал едва сдерживает стон. Ощущение, что ногу буквально режут. Это последствия осколочного ранения голени с повреждением мышц. Врач, чтобы развеять обстановку, успокаивает – танцевать, хотя и не скоро, но все же будет. Главное, что живой.

«От потери крови чуть Богу душу не отдал, сказали – еще бы полчаса и все. Меня осколками поразило впереди, за мной взорвался заряд от "птички"», - вспоминает заместитель командира взвода с позывным Кардинал.

В этом госпитале на 300 коек оказывают помощь всем, кто обращается, или кого доставили с ранениями. Сейчас всех забрал санитарный борт на «Большую землю».

«Основная – это боевая патология. Это осколочно-пулевые ранения, ранения в живот, в грудь, достаточно большое количество ранений в голову, травмы центральной нервной системы, очень тяжелые пациенты», - говорит старший ординатор отделения реанимации и интенсивной терапии Кирилл.

Бойца доставили прямо с поля боя. Диагноз - ожог пламенем. Повреждены 40% тканей. Мужчину ждет особенно долгая терапия, как и пациента, которому врачи, можно сказать, по частям собирают кость голени.

«Это ранение считается тяжелой травмой и довольно длительный период у него будет восстановление», - объясняет травматолог Алексей.

Легких пациентов, говорят медики, здесь не бывает. Особенно напряженно становится, когда с передовой прибывает эвакуационная группа. Врачи извлекают пули, осколки, нередко возвращают бойцов едва ли ни с того света. Прооперированных эвакуируют в тыловые военные госпитали, где их ждет курс лечения, медицинская реабилитация. Чтобы каждого бойца поставить на ноги и вернуть в строй.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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