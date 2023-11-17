ВС РФ уничтожили катер «Виллард» с десантом ВСУ в Черном море

По данным Минобороны России, семь безэкипажных катеров и катер «Виллард» следовали в направлении Крыма.

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Вечером 17 ноября Вооруженные силы России обнаружили в юго-западной части акватории Черного моря семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа «Виллард» с десантной группой вооруженных формирований украинских националистов. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В оборонном ведомстве уточнили, что военная техника украинских боевиков направлялась в сторону Крыма.

В МО РФ отметили, что силы морской авиации Черноморского флота уничтожили обнаруженные цели.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.