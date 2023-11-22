«Ангарскому маньяку» Попкову дали еще 10 лет за убийство трех женщин

Очередной приговор по делу ангарского маньяка оглашен в Иркутске, он ничего не изменит в сроках отбывания и так пожизненного заключения преступника, но восстановит справедливость в отношении еще троих жертв.

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Четвертый приговор по делу «ангарского маньяка» Михаила Попкова огласили в Иркутске. Суд признал его виновным в убийстве еще троих женщин, а общий список жертв преступника достиг 86.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, за три убийства суд назначил Попкову еще 10 лет колонии. Но это никак не повлияет на общий срок лишения свободы - маньяк уже приговорен к пожизненному заключению и отбывает наказание в колонии особого режима.

В ходе предварительного и судебного следствия было установлено, что три женщины в возрасте от 25 лет до 31 года стали жертвами маньяка в начале 2000-х годов в Иркутске и Ангарске.

Напомним, что «ангарский маньяк» орудовал в течение 20 лет, по вечерам он высматривал жертв на остановках общественного транспорта, предлагал услуги такси, затем увозил в безлюдные места для расправы.