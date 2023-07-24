Следователи доказали причастность ангарского маньяка к убийству еще трех женщин

Речь идет об убийстве женщин 27, 25 лет и 31 года.

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Следователи завершили расследование еще трех убийств Михаила Попкова, более известного как ангарский маньяк, передает Life, ссылаясь на СУ СК по Иркутской области Анатолия Ситникова.

Как утверждается, в настоящий момент правоохранители готовятся передать документы расследования для утверждения обвинительного заключения.

Речь идет о трех преступлениях, совершенных в начале 2000 годов. Два убийства произошли в Иркутске, еще одно - в Ангарске.

Отмечается, что следствию удалось доказать причастность ангарского маньяка к убийствам женщин 27, 25 лет и 31 года. Смерть двух женщин наступила от удушения, третья погибла от ножевых ранений.

В настоящий момент Попов отбывает два пожизненных срока в колонии особого режима.