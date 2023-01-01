Минимум 150 человек пострадали в Багдаде из-за фейерверков и стрельбы

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В столице Ирака Багдаде как минимум 150 человек пострадали от фейерверков и беспорядочной стрельбы в новогоднюю ночь. Об этом сообщил представитель министерства здравоохранения страны Сейф аль-Бадр.

«По предварительным данным, число пострадавших в Багдаде в результате фейерверков и беспорядочной стрельбы составило 150, в том числе не менее 20 получили травмы глаз», — сказал он агентству INA.

Бадр уточнил, что смертельных случаев на данный момент не зарегистрировано. Он также добавил, что не обо всех раненых становится известно в первые часы, поэтому более точные данные министерство опубликует позднее.

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