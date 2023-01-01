В Новосибирске залетевший на балконы фейерверк поджег две квартиры
В одной квартире возгорание потушили самостоятельно, во второй потребовалась помощь пожарных.
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В Новосибирске две квартиры загорелись в новогоднюю ночь из-за залетевшего на балконы фейерверка. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.
Инцидент произошел в доме на улице Татьяны Снежиной. Жители района запускали фейерверки во дворе дома, залпы залетели на балконы дома, после чего начался пожар.
В одной квартире возгорание потушили самостоятельно, во второй потребовалась помощь пожарных. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Москве в первый день нового года загорелся ресторан. Спасатели из-за сильного дыма эвакуировали жителей соседнего дома.