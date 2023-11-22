США нанесли удары по двум объектам в Ираке
Военнослужащие США атаковали объекты в Ираке в качестве ответной меры на удары со стороны Ирана и проиранских группировок. Об этом проинформировало Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).
Сообщается, что силы CENTCOM нанесли скрытные и высокоточные удары по двум объектам в Ираке. Так, 21 ноября боевой корабль AC-130 нанес удары по лицам, которые считаются причастными к ракетному удару по персоналу США и коалиции на авиабазе Айн аль-Асад в Ираке.
«Боевой корабль поддерживал визуальное подтверждение личности людей с момента запуска до момента боя. Этот удар привел к нескольким жертвам противника», - указали в CENTCOM.
Подчеркивается, что американские удары стали ответными на атаки против сил США и коалиции «со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном групп».
Ранее сообщалось о признании шиитских группировок Ирака в нанесении удара по базе США. Входящие в «Исламское сопротивление Ирака» группировки взяли на себя ответственность за обстрел американской базы Айн аль-Асад на западе Ирака в провинции Анбар. Они заявили, что беспилотником атаковали военный объект СШ на территории Ирака.