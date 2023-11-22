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США нанесли удары по двум объектам в Ираке

Марина Крижановская
03:19 22.11.2023
В Центральном командовании ВС США объявили об ответном ударе по двум объектам в Ираке. 
США нанесли удары по двум объектам в Ираке
© Фото: defense.gov
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Военнослужащие США атаковали объекты в Ираке в качестве ответной меры на удары со стороны Ирана и проиранских группировок. Об этом проинформировало Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

Сообщается, что силы CENTCOM нанесли скрытные и высокоточные удары по двум объектам в Ираке. Так, 21 ноября боевой корабль AC-130 нанес удары по лицам, которые считаются причастными к ракетному удару по персоналу США и коалиции на авиабазе Айн аль-Асад в Ираке.

«Боевой корабль поддерживал визуальное подтверждение личности людей с момента запуска до момента боя. Этот удар привел к нескольким жертвам противника», - указали в CENTCOM.

Подчеркивается, что американские удары стали ответными на атаки против сил США и коалиции «со стороны Ирана и поддерживаемых Ираном групп».

Ранее сообщалось о признании шиитских группировок Ирака в нанесении удара по базе США. Входящие в «Исламское сопротивление Ирака» группировки взяли на себя ответственность за обстрел американской базы Айн аль-Асад на западе Ирака в провинции Анбар. Они заявили, что беспилотником атаковали военный объект СШ на территории Ирака.

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