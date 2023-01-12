В Польшу прибудут немецкие военные для обслуживания ЗРК Patriot

Согласно решению министерства обороны республики, пусковые установки разместят в Люблинском воеводстве на границе с Украиной.

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На следующей неделе в Польшу будут отправлены несколько сотен солдат вооруженных сил Германии, которые займутся обслуживанием американских зенитных ракетных комплексов Patriot, предложенных польской стороне ФРГ. Об этом сообщает информационное агентство IAR.

Как передает источник, президент Польши Анджей Дуда подписал документ, разрешающий размещение на территории государства систем противоракетной обороны и иностранных военнослужащих.

Согласно решению министерства обороны республики, ЗРК разместят в Люблинском воеводстве на границе с Украиной. Ранее появилась информация, что в Польшу планируется перебросить из Германии минимум 12 пусковых установок.

Также стало известно, что Польша создаст новую пехотную дивизию на востоке страны. С таким заявлением выступил вице-премьер, министр национальной обороны Мариуш Блащак. По его словам, дивизия будет состоять из четырех бригад, вооруженных американскими танками Abrams и южнокорейскими K-2. Кроме того, в состав дивизии включат артиллерийскую бригаду с самоходными гаубицами Krab.