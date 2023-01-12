В Пентагоне назвали сроки начала обучения украинских военных применению БМП Bradley

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Обучение украинских военных применению боевых машин пехоты (БМП) Bradley должно начаться на следующей неделе. Об этом заявил на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.

«Обучение должно начаться на следующей неделе в Германии. В нашем плане нет конкретных дат», — ответил он на вопрос о сроках начала обучения.

Райдер добавил, что подготовка займет «недели, а не месяцы», поставить БМП Bradley на Украину планируется в те же сроки, сообщает ТАСС.

В начале января США анонсировали предоставление Украине крупнейшего пакета военной помощи. Помимо БМП Bradley, в него войдут военные автомобили Humvee, многоцелевые автомобили MRAP, бронетранспортеры М113, боеприпасы для РСЗО HIMARS, зенитные ракеты с радиолокационным наведением Sea Sparrow, а также другое вооружение и боеприпасы.