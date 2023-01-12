В Пентагоне назвали сроки начала обучения украинских военных применению БМП Bradley
Обучение украинских военных применению боевых машин пехоты (БМП) Bradley должно начаться на следующей неделе. Об этом заявил на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.
«Обучение должно начаться на следующей неделе в Германии. В нашем плане нет конкретных дат», — ответил он на вопрос о сроках начала обучения.
Райдер добавил, что подготовка займет «недели, а не месяцы», поставить БМП Bradley на Украину планируется в те же сроки, сообщает ТАСС.
В начале января США анонсировали предоставление Украине крупнейшего пакета военной помощи. Помимо БМП Bradley, в него войдут военные автомобили Humvee, многоцелевые автомобили MRAP, бронетранспортеры М113, боеприпасы для РСЗО HIMARS, зенитные ракеты с радиолокационным наведением Sea Sparrow, а также другое вооружение и боеприпасы.