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Ил-76 МЧС доставил в Москву 117 эвакуированных из сектора Газа россиян

Дарина Криц
01:40 20.11.2023
В общей сложности из сектора Газа, согласно данным МЧС, эвакуированы уже 525 человек.
Ил-76 МЧС доставил в Москву 117 эвакуированных из сектора Газа россиян
© Фото: МЧС РФ, Telegram
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В Домодедово приземлился спецборт МЧС со 117 россиянами. Они прибыли из Каира, куда их эвакуировали из зоны палестино-израильского конфликта. Об очередном рейсе сообщило МЧС РФ в Telegram-канале.

Сообщается, что некоторые из прибывших отправились к родственникам. Других направят в пункты временного размещения (ПВР) в Московской области - Клин и Волоколамск. Там имеется все необходимое для комфортного проживания, отметили в ведомстве.

Психологи МЧС помогают вывезенным из зоны боевых действий россиянам и членам их семей. В общей сложности из сектора Газа уже удалось эвакуировать в Россию 525 человек.

Утром 19 ноября спасатели показали кадры прибытия в Москву четвертой группы вывезенных из палестинского анклава россиян. Они прилетели бортом Ил-76 МЧС России, из самолета вышли 120 человек.

Седьмого октября обострился палестино-израильского конфликт. Прорвавшись на юг Израиля, движение ХАМАС захватило в плен свыше 200 заложников. В ответ Израиль начал проводить операцию в секторе Газа и наносить авиационные удары по различным объектам, в том числе гражданским. Число жертв среди мирного населения увеличивалось с каждым часом.

Россия и другие страны стали предпринимать попытки договориться об освобождении из плена ХАМАС своих подданных и последующей эвакуации их из зоны боевых действий.

МИД начал активно сотрудничать с Египтом и Катаром а также со сторонами конфликта — Палестиной и Израилем. В Каире МЧС организовал оперативный штаб по приёму и отправке освобождённых из плена россиян и членов их семей на Родину.

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