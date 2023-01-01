На инаугурации избранного президента Бразилии задержали мужчину с взрывным устройством

Также полицейские обнаружили у него нож.

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В воскресенье в городе Бразилиа мужчина с взрывным устройством и ножом пытался проникнуть на инаугурацию избранного президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Его задержали сотрудники правоохранительных органов.

«По данным военной полиции, мужчина со взрывным устройством и ножом был арестован при попытке проникнуть на инаугурацию нового президента Бразилии. По словам Алана Кампоса из городской военной полиции, мужчина пытался проникнуть на эспланаду Бразилиа во время инаугурации избранного президента Луиса Инасиу Лула да Силва», - передает Sky News.

Напомним, 30 октября в Бразилии прошел второй тур выборов президента. Победу одержал Лула да Силва. С минимальным отрывом он обошел своего действовавшего главу государства Жаира Болсонару.

Своей главной задачей на новом посту да Силва назвал борьбу с голодом и социальным неравенством.