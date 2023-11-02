ХАМАС заявило об уничтожении шести израильских танков в Газе

Ранее в ЦАХАЛ заявили, что в ходе столкновений с палестинцами погибли 315 израильских военнослужащих.

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Бригады «Аль-Кассам» заявили об уничтожении шести израильских танков в ходе боестолкновений с ЦАХАЛ в секторе Газа. Как сообщил представитель отрядов Абу Убейда, основные действия развернулись к северо-западу от Газы.

«Сегодня вечером на фронте к северо-западу от города Газа был проведен большой и одновременный контрудар, в ходе которого борцы за веру уничтожили шесть танков, два транспортных средства для перевозки солдат, бульдозер, а также нанесли большой урон врагу в живой силе», - цитирует РИА Новости заявление Абу Убейда.

В противостоянии с ХАМАС израильские военные теряют не только боевую технику. Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что в ходе столкновений с палестинцами погибли 315 военнослужащих ЦАХАЛ.

Очередное обострение палестино-израильского конфликта произошло седьмого октября, после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Израиль ответил бомбардировками с воздуха и блокадой эксклава, где сейчас по оценкам правозащитников царит гуманитарная катастрофа. Мирным палестинцам не хватает воды, еды и медикаментов, больницы переполнены, жертвами израильских ударов регулярно становятся женщины и дети.