В ЦАХАЛ сообщили о 315 погибших израильских военных

По данным армии обороны Израиля, палестинское движение ХАМАС удерживает в заложниках 238 человек.

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В ходе столкновений с палестинцами погибли 315 израильских военных. Об этом в понедельник заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Также, по его словам, движение ХАМАС удерживает в заложниках 238 человек. Среди них есть дети, пожилые люди, женщины и раненые.

«Мы поддерживаем семьи погибших и заложников», - подчеркнул Даниэль Хагари.

Напомним, ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ проводит в секторе Газа третью фазу военной операции. Она подразумевает расширение наземных операций в анклаве.