Конгресс украинцев Канады* призвал правительство запретить Овечкину въезд

Представители объединения написали письмо, в котором попросили отказать нападающему в визе для въезда из-за его политических взглядов.

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Общественная организация «Конгресс украинцев Канады»* обратилась к правительству страны с просьбой запретить российскому хоккеисту, капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину въезжать в североамериканское государство. Об этом пишет Washington Hockey Now.

По данным источника, представители объединения написали письмо, в котором попросили отказать нападающему в визе для въезда из-за его политических взглядов.

В запросе указана дата 23 января 2023 года. «Столичным» предстоит матч против Toronto Maple Leafs 30 января в Онтарио, а 7 апреля подопечные Питера Лавиолетта должны сразиться с Montreal Canadiens в Квебеке.

На прошлой неделе Александр Овечкин обошел Горди Хоу и занял чистое второе место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ. Сейчас на его счету 803 заброшенных шайбы. Абсолютным рекордсменом пока является Уэйн Гретцки, который забил 894 гола за карьеру.

* Ukrainian Canadian Congress включена Минюстом РФ в список нежелательных организаций