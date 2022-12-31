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Конгресс украинцев Канады* призвал правительство запретить Овечкину въезд

Максим Крюков
04:49 31.12.2022
Представители объединения написали письмо, в котором попросили отказать нападающему в визе для въезда из-за его политических взглядов.
Конгресс украинцев Канады* призвал правительство запретить Овечкину въезд
© Фото: Darryl Dyck, Keystone Press Agency, Global Look Press
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Общественная организация «Конгресс украинцев Канады»* обратилась к правительству страны с просьбой запретить российскому хоккеисту, капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину въезжать в североамериканское государство. Об этом пишет Washington Hockey Now.

По данным источника, представители объединения написали письмо, в котором попросили отказать нападающему в визе для въезда из-за его политических взглядов.

В запросе указана дата 23 января 2023 года. «Столичным» предстоит матч против Toronto Maple Leafs 30 января в Онтарио, а 7 апреля подопечные Питера Лавиолетта должны сразиться с Montreal Canadiens в Квебеке.

На прошлой неделе Александр Овечкин обошел Горди Хоу и занял чистое второе место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ. Сейчас на его счету 803 заброшенных шайбы. Абсолютным рекордсменом пока является Уэйн Гретцки, который забил 894 гола за карьеру.

* Ukrainian Canadian Congress включена Минюстом РФ в список нежелательных организаций

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