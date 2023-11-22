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В ЦАХАЛ показали, что находится внутри туннелей ХАМАС под «Аль-Шифа»

Елизавета Егорова
23:12 22.11.2023
В подземных туннелях ХАМАС в секторе Газа находятся склады оружия, а также кухни и ванные комнаты.
© Видео: Israel Defense Forces Telegram © Фото: РИА Новости
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Армия Израиля показала кадры из подземных туннелей в секторе Газа под больницей «Аль-Шифа». Судя по видео, палестинские боевики ХАМАС оборудовали подземные ходы, простирающиеся на сотни метров.

Входы в туннель есть не только в самой больнице, но и на соседней улице и в соседнем доме. На видео показали лестницу, ведущую в подземный ход, находящийся в 15 минутах ходьбы от «Аль-Шифа».

Внутри подземного комплекса оборудованы ванные комнаты, кухни. В официальном канале ЦАХАЛ сообщили, что туннели используются для хранения оружия и в качестве штаб-квартиры боевиков.

Израильская армия опубликовала видео-объяснение того, почему ЦАХАЛ наносит удары по гражданским объектам: террористы действуют прямо под ними. Один из входов находится в школьном классе.

Ранее стало известно, что Израиль и ХАМАС достигли временного перемирия. По плану оно должно длиться четыре дня. На это время стороны должны обеспечить безопасный коридор для эвакуации мирных жителей из зоны боевых действий.

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