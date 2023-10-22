В стране и мире На юго-западе Москвы автомобиль взорвался во дворе жилого дома Анна Назайкина Информация о пострадавших не поступала. © Видео: moscow_atypical, VK © Фото: plus_moscow, VK Читайте нас на: Припаркованный легковой автомобиль взорвался в московском дворе на Профсоюзной улице, передает «360». ЧП произошло этой ночью. Момент взрыва попал на видео, кадры опубликовали пользователи Сети. В столичном главке МЧС «Звезде» сообщили, что во дворе в общей сложности горели четыре легковушки. «На Профсоюзную выезжали в 2.46 сегодня ночью. Происходило возгорание четырех легковых автомобилей. Ликвидировано в 3.16», - говорится в сообщении. Собеседник телеканала уточнил, что информация о пострадавших не поступала. Экспертное мнение и аналитика