На юго-западе Москвы автомобиль взорвался во дворе жилого дома
Информация о пострадавших не поступала.
© Видео: moscow_atypical, VK © Фото: plus_moscow, VK
Припаркованный легковой автомобиль взорвался в московском дворе на Профсоюзной улице, передает «360».
ЧП произошло этой ночью. Момент взрыва попал на видео, кадры опубликовали пользователи Сети.
В столичном главке МЧС «Звезде» сообщили, что во дворе в общей сложности горели четыре легковушки.
«На Профсоюзную выезжали в 2.46 сегодня ночью. Происходило возгорание четырех легковых автомобилей. Ликвидировано в 3.16», - говорится в сообщении.
Собеседник телеканала уточнил, что информация о пострадавших не поступала.