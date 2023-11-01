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Генерал бригады ЦАХАЛ заявил о подходе армии к воротам города Газы

Елизавета Кондрикова
19:38 01.11.2023
В ЦАХАЛ допускают, что палестино-израильский конфликт станет «долгой войной», в которой победит Израиль.
Генерал бригады ЦАХАЛ заявил о подходе армии к воротам города Газы
© Фото: Fadi Wael Alwhidi, dpa Globallookpress
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продвинулась вглубь палестинского анклава сектор Газа, приблизившись к его крупнейшему городу - Газе, заявил бригадный генерал Ицик Коэн, также выступающий как командир 162-ой дивизии ЦАХАЛ.

«Мы уничтожили значительную часть потенциала ХАМАС, атаковали его стратегические объекты, его подземные туннели и другие объекты», - приводят в ТАСС слова генерала.

В ЦАХАЛ утверждают, что израильские войска стоят уже «у ворот города Газы». Целью дивизии Коэна назначили «пойти и решительно покончить с ХАМАС», палестинским радикальным движением. По его словам, боевые действия, которые сейчас ведутся в секторе Газа, - это борьба «за существование государства Израиль».

Генерал допускает, что это будет «долгая война», в которой победителем выйдет именно израильская сторона.

Накануне стало известно о том, что ЦАХАЛ штурмует сектор Газа сразу с пяти направлений, удары по анклаву идут одновременно с воздушными атаками и артиллерийскими обстрелами. 

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