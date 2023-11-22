Путин утвердил новые положения о рассмотрении вопросов гражданства РФ

Все законы о гражданстве России, принятые до 22 ноября 2023 года, утратили свою юридическую силу.

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В России утверждены новые положения о рассмотрении вопросов гражданства и о принесении присяги. Текст присяги при этом никак не меняется. Указ о гражданстве подписал президент России Владимир Путин.

«Утвердить прилагаемые: положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ; положение о порядке принесения присяги гражданина РФ; образец бланка с текстом присяги гражданина РФ», - говорится в тексте указа, опубликованном на официальном сайте российских правовых актов.

Все законы о гражданстве РФ, принятые до 22 ноября 2023 года, утратили свою юридическую силу.

Ранее стало известно, что 24 гражданина Эстонии решили отказаться от своего гражданства в пользу России. Всего от статуса гражданина Эстонии в 2023 году отказались 88 человек, в прошлом году их насчитывалось 81, 31 их которых стали гражданами РФ.