В Ингушетии ликвидирован пособник членов бандгруппы, ранен правоохранитель

В ходе боестолкновения с пособником членов бандгруппы в Ингушетии был ранен сотрудник правоохранительных органов.

© Фото: Дмитрий Макеев, РИА Новости

В Ингушетии ликвидировали пособника членов бандитской группировки. В ходе боевого столкновения был ранен один из сотрудников правоохранительных органов, сообщили в местном управлении ФСБ.

«Получена информация о месте нахождения пособника разыскиваемых членов бандгруппы в городе Сунже. При попытке задержания он оказал сопротивление и открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов», - говорится в сообщении ФСБ.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали приверженца идеологии украинской националистической организации в Челябинске. Злоумышленник планировал теракт на одном из административных объектов.