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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Челябинске

Сергей Лебедев
10:10 14.11.2023
Силовики задержали сторонника идеологии украинской националистической организации.
© Видео: УФСБ России по Челябинской области © Фото: УФСБ России по Челябинской области
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В Челябинске задержали сторонника идеологии украинской националистической организации, который собирался совершить теракт на одном из административных объектов. Об этом рассказали в региональном управлении ФСБ России.

Отмечается, что мужчина планировал использовать самодельные зажигательные гранаты. Заведено уголовное дело по статье о покушении на теракт.

Сейчас обвиняемый находится под стражей.

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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Челябинске
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