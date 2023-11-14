Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Челябинске
Силовики задержали сторонника идеологии украинской националистической организации.
© Видео: УФСБ России по Челябинской области © Фото: УФСБ России по Челябинской области
В Челябинске задержали сторонника идеологии украинской националистической организации, который собирался совершить теракт на одном из административных объектов. Об этом рассказали в региональном управлении ФСБ России.
Отмечается, что мужчина планировал использовать самодельные зажигательные гранаты. Заведено уголовное дело по статье о покушении на теракт.
Сейчас обвиняемый находится под стражей.