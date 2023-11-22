На месте столкновения поездов под Ульяновском дежурят две бригады скорой

По данным Минздрава, в результате столкновения никто не пострадал.

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В результате столкновения пассажирского Адлер - Пермь и товарного поездов в Ульяновской области пострадавших нет. Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе Минздрава.

«У нас там дежурят две бригады скорой помощи. Пока, по их данным, пострадавших нет. Это оперативные данные», - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным РЖД, пострадали 25 человек. Машинист пассажирского поезда успел экстренно затормозить, но это не помогло избежать столкновения. Сход вагонов не произошел. Дорожное полотно тоже осталось без повреждений после ЧП.

Ранее появилась информация о лобовом столкновении поездов в Ульяновской области. В пассажирском поезде находились 396 человек, из них 94 ребенка.