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Три человека погибли при столкновении фуры и поезда в Иркутской области

Никита Черненко
05:48 12.11.2023
В результате аварии погибли два члена локомотивной бригады и водитель фуры.
Три человека погибли при столкновении фуры и поезда в Иркутской области
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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В Иркутской области произошло столкновение фуры и пассажирского поезда в ночь на 12 ноября. Об этом сообщили в одном на новостном портале IrkutskMedia.

ДТП случилось на железнодорожном переезде между станциями Янталь и Лена. Грузовик выехал на пути перед пассажирским поездом, экстренное торможение состава не помогло избежать столкновения.

«Предварительно, погибли оба члена локомотивной бригады: машинист и помощник, а также водитель грузовика. Из пассажиров никто не пострадал», - говорится в сообщении новостного портала.

На место аварии была направлена комиссия Восточно-Сибирской железной дороги для расследования деталей инцидента. Также со станции Коршуниха-Ангарская отправился восстановительный поезд, сообщается о возможных задержках в расписании пассажирских поездов.

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