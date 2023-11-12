Три человека погибли при столкновении фуры и поезда в Иркутской области

В результате аварии погибли два члена локомотивной бригады и водитель фуры.

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В Иркутской области произошло столкновение фуры и пассажирского поезда в ночь на 12 ноября. Об этом сообщили в одном на новостном портале IrkutskMedia.

ДТП случилось на железнодорожном переезде между станциями Янталь и Лена. Грузовик выехал на пути перед пассажирским поездом, экстренное торможение состава не помогло избежать столкновения.

«Предварительно, погибли оба члена локомотивной бригады: машинист и помощник, а также водитель грузовика. Из пассажиров никто не пострадал», - говорится в сообщении новостного портала.

На место аварии была направлена комиссия Восточно-Сибирской железной дороги для расследования деталей инцидента. Также со станции Коршуниха-Ангарская отправился восстановительный поезд, сообщается о возможных задержках в расписании пассажирских поездов.