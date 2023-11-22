Катя Лель рассказала, что безумно счастлива попаданию своей песни в топ-3 чарта Spotify
Катя Лель в беседе со «Звездой» поделилась эмоциями от третьего места в мировом чарте Viral 50 в Spotify, которое занял ее трек «Мой мармеладный», написанный еще в начале 2000-х.
«Это безумное счастье, нереальная новость, которая ошарашила нас всех. Это большая гордость за свою страну, потому что песня на русском языке и в мировом чарте в первой тройке лидеров - это безумное счастье, бесконечное. За что большое спасибо Вселенной и каждому человеку, кто с нами, кто за нас», - отметила певица.
В чарт Viral 50 список попадают треки со всего мира, которые популярны в данный момент. Песня «Мой мармеладный» завирусилась в социальных сетях еще несколько недель назад. Под строчки «Попробуй муа-муа, попробуй джага-джага, попробуй у-у, мне это надо, надо» зарубежные блогеры снимают рилсы, тиктоки и сторис. Катя Лель обошла таких популярных зарубежных исполнителей, как Тейлор Свифт и Мицки.
Напомним, песню «Мой мармеладный» («Я не права») россияне услышали еще в 2004 году. Тогда Катя Лель вместе с продюсером Максимом Фадеевым выпустила альбом «Джага-джага». Спустя время он получил золотой статус в России, а песни из альбома были долгое время популярны в странах СНГ.
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