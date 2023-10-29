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Экс-разведчик Сыровой рассказал, как украинцев сослали на передовую за любовь к группе «Руки вверх!»

Алина Луговая
08:56 29.10.2023
Бывший разведчик Руслан Сыровой рассказал, что отправка на передовую была одним из самых частых наказаний за любую провинность.
Экс-разведчик Сыровой рассказал, как украинцев сослали на передовую за любовь к группе «Руки вверх!»
© Фото: Madeleine Kelly, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Экс-начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины Руслан Сыровой рассказал, как пограничников, которые проходили службу в Закарпатье, отправили на передовую из-за того, что они слушали песни популярной в 90-е российской музыкальной группы «Руки вверх!».Об этом сообщает ТАСС.

«Был случай, когда руководство сослало моих сослуживцев на передовую в наказание за то, что они слушали песни группы "Руки вверх!". Так как людей на фронте не хватает, такое наказание было очень распространенным за любую провинность», - сказал Сыровой.

Он добавил, что общение на русском языке не приветствовалось, поэтому общаться с сослуживцами приходилось в основном на украинском.

Ранее на Украине анонсировали усиление мобилизации из-за потерь на передовой, ВСУ нуждаются в новых ресурсах.  

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