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Минобороны России сообщило об уничтожении украинского истребителя МиГ-29

15:12 22.11.2023
Вражеский самолет был сбит в небе ДНР российскими средствами противовоздушной обороны.
Минобороны России сообщило об уничтожении украинского истребителя МиГ-29
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Минобороны России заявило об уничтожении украинского самолета МиГ-29 в зоне специальной военной операции.

Уточняется, что истребитель ВСУ стал добычей российских средств ПВО. Он был сбит в районе населенного пункта Воздвиженка в Донецкой Народной Республике. 

Кроме этого, российское оборонное ведомство рассказало об уничтожении 45 неприятельских беспилотников за сутки. Они были сбиты в районах населенных пунктов Марьинка (ДНР), Верхнекаменка, Меловатка (ЛНР), Пшеничное, Мирное (Запорожская область), Ольшана, Двуречное (Харьковская область), Саги, Змиевка (Херсонская область).

Также сообщается, что российские танкисты уничтожили блиндаж с украинской пехотой внутри.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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