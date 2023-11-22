Минобороны России сообщило об уничтожении украинского истребителя МиГ-29

Вражеский самолет был сбит в небе ДНР российскими средствами противовоздушной обороны.

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Минобороны России заявило об уничтожении украинского самолета МиГ-29 в зоне специальной военной операции.

Уточняется, что истребитель ВСУ стал добычей российских средств ПВО. Он был сбит в районе населенного пункта Воздвиженка в Донецкой Народной Республике.

Кроме этого, российское оборонное ведомство рассказало об уничтожении 45 неприятельских беспилотников за сутки. Они были сбиты в районах населенных пунктов Марьинка (ДНР), Верхнекаменка, Меловатка (ЛНР), Пшеничное, Мирное (Запорожская область), Ольшана, Двуречное (Харьковская область), Саги, Змиевка (Херсонская область).

Также сообщается, что российские танкисты уничтожили блиндаж с украинской пехотой внутри.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.