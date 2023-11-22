Танкисты уничтожили блиндаж с украинской пехотой внутри

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России

Почти 250 боевиков, гаубицу и две БМП потерял киевский режим на Донецком направлении. Наших мотострелков поддерживают модернизированные танки Т-80БВМ. Экипажи работают с закрытых позиций - огонь корректируется беспилотниками.

Танкисты точным огнем поразили минометный расчет противника. Также был уничтожен блиндаж с личным составом ВСУ.

В небо экипажи не смотрят - с воздуха наземные силы надежно защищают расчеты ЗРК «Стрела-10». За пультами - ивановские десантники. Именно военнослужащие ВДВ в любой момент готовы сбить вражеский самолет, вертолет или дрон. И успешно это делают.

Поражен украинский разведывательный беспилотник. Его зенитчики приземлили на дальности в два километра. А вот наши операторы БПЛА охотятся на противника ночью.

Российские FPV-дроны оснащены камерами с тепловизором. Высокое качество картинки позволяет легко обнаруживать цели и наносить точные удары даже по движущимся объектам в темное время суток.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.