В стране и мире Сирийские силы ПВО сбили израильскую ракету над Дамаском Тимур Шерзад В сирийском оборонном ведомстве констатировали материальный ущерб от ракетной атаки. © Видео: HAHazony Twitter © Фото: HAHazony Twitter Читайте нас на: Минобороны Сирии сообщило об израильской ракетной атаке в районе сирийской столицы. Это сообщение опубликовала сирийская газета «Аль-Ватан». «Сегодня примерно в 15.10 сионистский противник осуществил воздушную агрессию двумя ракетами со стороны оккупированных сирийских Голанских высот по некоторым точкам в окрестностях города Дамаск», - говорится в сообщении. Далее сирийцы заявили, что ими была сбита одна из ракет, а потери, причиненные атакой, ограничились материальным ущербом. Ранее сообщалось о гибели американских военнослужащих после ракетного удара по базе, расположенной в Сирии. Экспертное мнение и аналитика