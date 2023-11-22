Сирийские силы ПВО сбили израильскую ракету над Дамаском
В сирийском оборонном ведомстве констатировали материальный ущерб от ракетной атаки.
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Минобороны Сирии сообщило об израильской ракетной атаке в районе сирийской столицы. Это сообщение опубликовала сирийская газета «Аль-Ватан».
«Сегодня примерно в 15.10 сионистский противник осуществил воздушную агрессию двумя ракетами со стороны оккупированных сирийских Голанских высот по некоторым точкам в окрестностях города Дамаск», - говорится в сообщении.
Далее сирийцы заявили, что ими была сбита одна из ракет, а потери, причиненные атакой, ограничились материальным ущербом.
Ранее сообщалось о гибели американских военнослужащих после ракетного удара по базе, расположенной в Сирии.