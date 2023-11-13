Al Mayadeen: военнослужащие США погибли после ракетного удара по базе в Сирии

Точное число погибших не называется, в Пентагоне официально информацию о жертвах ракетного удара в Сирии пока не подтвердили.

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В результате ракетного удара по военной базе США на востоке Сирии погибли американские военнослужащие. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

«Среди американских военных есть погибшие в результате ракетного удара по базе "Конико" на востоке Сирии», - говорится в сообщении телеканала.

Точное число погибших военных не называется, официального подтверждения от Пентагона пока не поступало. Атакованная база находится в районе нефтяного месторождения «Конико» в провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщалось ранее, по ней были выпущены 15 ракет.

Кроме того, телеканал сообщил об атаке трех беспилотников на американскую базу «Аш-Шаддади» в Хасаке на северо-востоке Сирии.