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Путин сменил атамана Всероссийского казачьего общества

Андрей Аркадьев
16:08 22.11.2023
От этой должности освободили Николая Долуду. Он был заменен на Виталия Кузнецова.
Путин сменил атамана Всероссийского казачьего общества
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, Globallookpress
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Атаманом Всероссийского казачьего общества назначен Виталий Кузнецов, который был атаманом Терского казачьего общества. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин.

Текст документа, датированный сегодняшним числом, опубликован на портале правовой информации. Другим указом глава государства снял с этого поста Николая Долуду, который был ранее вице-губернатором Краснодарского края.

Кузнецов является ветераном боевых действий, имеет множество наград различных силовых ведомств. В конце августа 2020 года был избран атаманом Терского войскового казачьего общества. В январе 2021 года назначен помощником полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

Ранее сообщалось, что казаки сбили один из последних Bayraktar ВСУ на Кинбурнской косе.

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