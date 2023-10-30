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Жители юга России пожаловались на массовые сбои в работе Telegram

Максим Крюков
12:27 30.10.2023
По статистике портала «Сбой.рф», большее число жалоб приходится на Краснодарский край. На втором месте - Ростовская область, на третьем - Ставрополье.
Жители юга России пожаловались на массовые сбои в работе Telegram
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Пользователи Telegram пожаловались на проблемы с доступом к мессенджеру. Согласно данным портала по мониторингу работоспособности сервисов и сайтов в России «Сбой.рф», только за первую половину понедельника, 30 октября, было зарегистрировано более 15 тысяч жалоб.

Наибольшая доля сообщений о проблемах со входом в приложение зафиксирована у жителей Краснодарского края (37%), Ростовской области (16%) и Ставропольского края (10%). В Москве, Воронежской и Волгоградской областях - по 7%, в Дагестане - 4%.

Небольшое количество жалоб (1-2%) наблюдается в Северной Осетии, Чечне, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Санкт-Петербурге, а также в Астраханской, Самарской и Ярославской областях.

По информации портала, 21 августа 2023 года масштабный сбой в работе Telegram длился около часа, тогда было зафиксировано более 7 000 жалоб.

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