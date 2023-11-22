Против вступившего в ВСУ экс-тренера по кикбоксингу Ахмедова завели дело о госизмене

Бывший тренер сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмед Ахмедов продолжает участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ.

© Фото: личный архив Ахмеда Ахмедова

Против бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмеда Ахмедова возбудили уголовное дело о государственной измене из-за участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах республики.

Отмечается, что Ахмедов продолжает служить в рядах ВСУ как командир батальона. Как следует из базы данных МВД, сейчас он находится в розыске по статье УК РФ.

Напомним, Ахмед Ахмедов занимал должность директора в детско-юношеской спортивной школе Кизлярскго района Дагестана, а также был главным тренером сборной республики по кикбоксингу. Его воспитанники занимали первые места на российских, европейских и международных соревнованиях.

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