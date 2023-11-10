Медведчук заявил, что Украина развалит ЕС при вступлении в него
Вступление Украины в ЕС только усугубит процесс развала союза, а для украинских политиков шаг объединения станет поводом брать еще больше денег и «глубже лезть в карман ЕС». Такое мнение выразил украинский оппозиционный политик и председатель Совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
«Украина туда ничего не привнесет, зато "сядет на финансирование" и развалит этот союз изнутри. Процесс развала ЕС Украиной уже запущен», - заявил Медведчук в своей статье.
Политик подчеркнул, что Евросоюз и так сейчас находится в состоянии кризиса. ЕС стоит избегать войн и введения санкций, так как сейчас экономика союза в долларовом выражении равняется всего 65% от размера экономики США. По мнению Медведчука, именно Штаты выигрывают от сложившейся ситуации.
«Евросоюз вложился в украинскую войну, понеся ущерб на миллиарды долларов <...> У руководства ЕС нет понимания, что украинский конфликт направлен прежде всего против Европы, а выгоду от этого получают США», - сказал политик.
Ранее Медведчук назвал три условия, которые позволят прекратить украинский конфликт. Одним из них является понимание того, что человеческие жизни, а не политические интересы, должны стоять в приоритете.