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Фрегат «Адмирал Григорович» с «Калибрами» на борту прибыл в Сирию

14:39 22.11.2023
Корабль вошел в состав постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море.
Фрегат «Адмирал Григорович» с «Калибрами» на борту прибыл в Сирию
© Фото: Минобороны России
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Фрегат «Адмирал Григорович», вооруженный крылатыми ракетами «Калибр», прибыл в Сирию. Об этом сообщает Минобороны России.

Он вошел в состав постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море. 

Российское оборонное ведомство заявило, что в ближайшее время «Григорович» приступит к выполнению поставленных морских задач во взаимодействии с другими кораблями соединения. Выполняться они будут в восточной части Средиземного моря. 

Уточняется, что фрегат будет обеспечивать безопасность гражданских судов в открытом море.

Ранее сообщалось, что большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» зашел в таиландский порт Саттахип.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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