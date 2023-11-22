Путин заявил, что восемь пусковых установок С-300 уже поставлено в Таджикистан

Восемь пусковых установок - это два дивизиона, отметил российский президент.

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Президент России Владимир Путин заявил, что РФ поставила восемь пусковых установок комплексов С-300.

«Мы уже поставили Таджикистану два дивизиона наших систем ПВО С-300. Это восемь пусковых установок. В целом мы готовы к продолжению и завершению этой работы по ОДКБ в целом», - заявил Путин в ходе совещания с членами правительства.

Президент добавил, что для того, чтобы эта работа была продолжена, правительство должно выпустить соответствующее распоряжение до конца года.

Ранее сообщалось, что российские мотострелки разбили условных боевиков на учениях в горах Таджикистана.