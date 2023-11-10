Российские мотострелки разбили условных боевиков на учениях в горах Таджикистана

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Обнаружить лагерь террористов и уничтожить их на местности со сложным рельефом. Разведывательные группы и мотострелки подразделения 201-й российской военной базы Центрального военного округа провели учения в Республике Таджикистан на горном полигоне Ляур.

Также военнослужащие отработали армейскую тактическую стрельбу из автоматов. Мотострелки на бронетранспортерах уничтожили легкобронированную технику и живую силу условного противника с применением 30-мм пушек и танковых пулеметов.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.