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Оркестр штаба ЗВО исполнил симфоническую повесть «Василий Теркин»

14:35 22.11.2023
Симфоническая повесть «Василий Теркин» - первый опыт коллектива в этом жанре.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Музыканты Оркестра штаба Западного военного округа исполнили симфоническую повесть для чтеца и оркестра «Василий Теркин» на музыку Никиты Богословского по одноименной поэме Александра Твардовского.

Мероприятие прошло накануне в Санкт-Петербурге, в Доме офицеров Западного военного округа на Литейном проспекте. Роль чтеца исполнил актер Даниил Рагин. Художественный руководитель проекта - начальник военно-оркестровой службы штаба ЗВО Павел Гернец.

Также в Геральдическом зале для гостей была открыта выставка, посвященная Василию Теркину.

Между тем в Москве в Театре Российской армии состоялась премьера спектакля «Данькина каска» о специальной военной операции. Создатели пьесы соединили текст Александра Твардовского, где воплощен обобщенный образ советского солдата Василия Теркина, и текст Егора Черлака, где главный персонаж - участник СВО Даня Гимнастеркин. Таким образом проложена связь между событиями разных лет.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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