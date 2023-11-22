Армия Оркестр штаба ЗВО исполнил симфоническую повесть «Василий Теркин» Симфоническая повесть «Василий Теркин» - первый опыт коллектива в этом жанре. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Музыканты Оркестра штаба Западного военного округа исполнили симфоническую повесть для чтеца и оркестра «Василий Теркин» на музыку Никиты Богословского по одноименной поэме Александра Твардовского. Мероприятие прошло накануне в Санкт-Петербурге, в Доме офицеров Западного военного округа на Литейном проспекте. Роль чтеца исполнил актер Даниил Рагин. Художественный руководитель проекта - начальник военно-оркестровой службы штаба ЗВО Павел Гернец. Также в Геральдическом зале для гостей была открыта выставка, посвященная Василию Теркину. Между тем в Москве в Театре Российской армии состоялась премьера спектакля «Данькина каска» о специальной военной операции. Создатели пьесы соединили текст Александра Твардовского, где воплощен обобщенный образ советского солдата Василия Теркина, и текст Егора Черлака, где главный персонаж - участник СВО Даня Гимнастеркин. Таким образом проложена связь между событиями разных лет. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика