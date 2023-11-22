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В Театре Российской армии состоялась премьера спектакля «Данькина каска»

11:13 22.11.2023
Создатели пьесы соединили текст Александра Твардовского с героем Великой Отечественной Василием Теркиным и текст Егора Черлака, где главный персонаж - участник СВО Даня Гимнастеркин. Таким образом проложена связь между событиями разных лет.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Минобороны России
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На Большой сцене Театра Российской армии состоялся премьерный показ спектакля «Данькина каска», рассказывающий о событиях специальной военной операции. Удостоенные звания Герой России участники СВО, находящиеся в Москве в краткосрочной командировке, стали первыми зрителями.

В основе спектакля - написанная в этом году пьеса Егора Черлака о молодом бойце Дане Гимнастеркине и его сослуживцах. Пьеса раскрывает тему боевого братства и взаимопомощи, рассказывает о быте и службе на передовой.

«Василий Теркин был среди бойцов Великой Отечественной, а Гимнастеркин - сейчас. Мы решили соединить известный текст Александра Твардовского с новым текстом драматурга Егора Черлака, подчеркнув тем самым мысль о мостике от Великой Отечественной войны к спецоперации», - поделилась режиссер Диана Борина.

К актерам присоединилась знаменитая российская певица Юта. Она исполнит роль артистки, выступающей с концертами перед нашими бойцами. В роли Командира - известный актер Сергей Селин.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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