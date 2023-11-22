В стране и мире Песков прокомментировал идею Бастрыкина прописать в Конституции госидеологию Ирина Елагина В Кремле назвали предложение Александра Бастрыкина мнением авторитетного человека © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: В Кремле нет сформированной позиции по вопросу возможного включения в Конституцию России положений о государственной идеологии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы СКР Александра Бастрыкина. «Какой-то позиции нет, от президента не было никаких заявлений, никаких решений на этот счет, поэтому здесь, кроме этого, мне сказать нечего», - приводит РИА Новости слова Пескова. Он добавил, что заявление Бастрыкина «достаточно новое», и это «безусловно, мнение очень авторитетного человека». Ранее в интервью студенческому каналу «МГИМО 360» Песков заявил о необходимости определенной цензуры в военное время. Экспертное мнение и аналитика