Песков заявил, что в военное время должна быть определенная цензура

Пресс-секретарь президента отметил, что должны существовать правила, которые были неприемлемы в обычное время.

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В военное время должны быть определенные цензура и правила, которые были неприемлемы в обычное время. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью студенческому каналу «МГИМО 360».

«Я считаю, что, конечно, в военное время должна быть определенная цензура», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Также Дмитрий Песков рекомендовал «10 раз подумать» всем, кто хочет огульно критиковать Российскую армию.