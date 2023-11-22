В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Володин в Китае передал Си Цзиньпину теплые слова Путина

Ирина Елагина
13:22 22.11.2023
Делегация российских парламентариев находится с официальным визитом в Пекине.
Володин в Китае передал Си Цзиньпину теплые слова Путина
© Фото: Pang Xinglei, XinHua, Globallookpress
Читайте нас на:

Встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине началась с передачи «теплых слов» от президента РФ Владимира Путина.

«Прежде всего хочу вам передать теплые слова от нашего президента, добрые пожелания Владимира Владимировича Путина. Во многом именно благодаря вашим отношениям с нашим президентом сегодня наши страны не только стратегические партнеры, но и стратегические друзья», - приводит РИА Новости слова Володина.

Он подчеркнул, что доверительные отношения лидеров двух стран «обеспечивают развитие во всех сферах сотрудничества», и задача парламента законодательно закрепить достигнутые договоренности.

«Эти отношения для нас крайне важны», - резюмировал Володин.

Делегация Госдумы находится в Пекине с трехдневным официальным визитом.

Ранее сообщалось о встрече в Сан-Франциско президентов США и КНР Джо Байдена и Си Цзиньпина. По мнению экспертов, двусторонняя встреча прошла в откровенном и конструктивном ключе, а президент США отметил прогресс в отношениях с Китаем.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:16 В стране и мире
СФ одобрил закон о повышении МРОТ до 19 242 рублей в месяц
14:07 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что восемь пусковых установок С-300 уже поставлено в Таджикистан
13:08 В стране и мире
Песков прокомментировал идею Бастрыкина прописать в Конституции госидеологию
12:55 В стране и мире
Украина заявила о договоренности с Нидерландами по возвращению скифского золота
12:37 ОПК
Первый полет полностью импортозамещенного МС-21 планируется в 2024 году
Популярное
Видео
Оштрафованный за пьяное шоу в Обнинске актер Чирков заявил, что «съел себя»
NBC News: в американском «рейтинге ненависти» Украина стоит выше Бейонсе
Видео
Эксперт Мосейкин назвал Хавьера Милея аргентинским Трампом с судьбой Болсонару
The Sun: в Атлантике едва не затонула британская подлодка с ядерными ракетами
Видео
Камеры сняли, как дерево раздавило автомобиль с людьми в Новокузнецке
Видео
Ступень Starship взорвалась из-за включения системы самоликвидации
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.