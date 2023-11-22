Володин в Китае передал Си Цзиньпину теплые слова Путина

© Фото: Pang Xinglei, XinHua, Globallookpress

Встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине началась с передачи «теплых слов» от президента РФ Владимира Путина.

«Прежде всего хочу вам передать теплые слова от нашего президента, добрые пожелания Владимира Владимировича Путина. Во многом именно благодаря вашим отношениям с нашим президентом сегодня наши страны не только стратегические партнеры, но и стратегические друзья», - приводит РИА Новости слова Володина.

Он подчеркнул, что доверительные отношения лидеров двух стран «обеспечивают развитие во всех сферах сотрудничества», и задача парламента законодательно закрепить достигнутые договоренности.

«Эти отношения для нас крайне важны», - резюмировал Володин.

Делегация Госдумы находится в Пекине с трехдневным официальным визитом.

Ранее сообщалось о встрече в Сан-Франциско президентов США и КНР Джо Байдена и Си Цзиньпина. По мнению экспертов, двусторонняя встреча прошла в откровенном и конструктивном ключе, а президент США отметил прогресс в отношениях с Китаем.