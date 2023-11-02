Блинкен подтвердил приверженность США мораторию на ядерные испытания

Вашингтон отреагировал на новость о дератификации Москвой Договора о запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил приверженность Вашингтона мораторию на проведение ядерных испытаний и выразил «глубокую обеспокоенность» решением России отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом стало известно из заявления Госдепартамента США.

«Соединенные Штаты по-прежнему привержены достижению вступления ДВЗЯИ в силу, и мы подтверждаем нашу приверженность мораторию на испытания ядерных взрывных устройств свыше нулевой мощности, который действует уже 30 лет», - говорится в сообщении американского ведомства.

По словам Блинкена, подобная мера Москвы - это «шаг в неверном направлении», и может подорвать доверие к международному режиму контроля над вооружениями. Власти США подчеркнули «крайнюю важность» сохранения международных норм против ядерных взрывов.

Сегодня президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации договора ДВЗЯИ, он вступает в силу с сегодняшнего дня. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, подобный шаг уравнивает Москву и Вашингтон, Россия будет внимательно наблюдать за действиями США.