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«Некое судилище»: в Госсовете Крыма отреагировали на ситуацию со скифским золотом

Игнат Далакян
15:30 09.06.2023
Председатель Госсовета Крыма Константинов пообещал, что ситуация со скифским золотом обязательно попадет в «копилку» финансовых претензий к Украине и западным странам.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в беседе со «Звездой» назвал грабежом решение Верховного суда Нидерландов отклонить кассационную жалобу крымских музеев о передаче скифского золота и передать его Украине.

«Это никакой не суд, это некое судилище, которое что хочет, то и принимает, и поэтому обсуждать какие-то нюансы суда бессмысленно. Это обычный грабеж. Коллекция уникальная, дорогостоящая, и присвоить ее, конечно, не представляет никакой сложности, в особенности это касается России. Вот они и действуют, как это делали их предки-колонизаторы во все времена», - сказал Константинов.

Политик пообещал, что ситуация со скифским золотом обязательно попадет в «копилку» финансовых претензий к Украине и Западу, являющемуся идеологом всех киевских преступлений.

«Она (коллекция золота. - Прим. ред.) никуда не денется и останется в Нидерландах. Понятно, что рано или поздно они будут это показывать и выдавать это за свою коллекцию. Так, как они это делают со всеми награбленными в период колониального прошлого артефактами, которые находятся в музеях Амстердама, Лондона и т. д.», - добавил Константинов.

Напомним, что скифское золото - коллекция предметов искусства - было передано Нидерландам от крымских музеев в 2014 году на условиях займа. На данный момент эта коллекция по-прежнему находится в распоряжении европейской страны. Кассационная жалоба, переданная крымскими музеями, была отклонена Верховным судом Нидерландов. Согласно решению суда, скифское золото должно быть передано Украине.

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