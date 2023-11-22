Расчет «Стрелы-10» сбил над Артемовском украинский беспилотник «Лелека-100»

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Расчет зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» Ивановского гвардейского соединения ВДВ сбил в районе Артемовска украинский беспилотник «Лелека-100».

Как сообщает Министерство обороны РФ, вражеский дрон находился на расстоянии около двух километров, пока его не уничтожила зенитная ракета. Сбив цель, расчет покинул позицию, чтобы не попасть под удар ВСУ.

Благодаря действиям зенитчиков вражеские беспилотники уничтожаются до того, как они успевают произвести разведку территории для корректировки огня артиллеристов. Расчеты ЗРК сканируют небо в круглосуточном режиме.

Вести стрельбу «Стрела-10» может как с места, так и в движении. ЗРК способен поражать низколетящие самолеты и вертолеты, а также беспилотники.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.