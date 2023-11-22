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Бойцы ВС РФ отработали применение огнемета «Шмель» в тыловой зоне СВО

Анатолий Бородкин
05:12 22.11.2023
«Шмель» огнеметным взводом чаще применяется на местности, где присутствует плотная застройка: в промзонах, капитальных зданиях сельхозназначения.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Три секунды - подлетное время до цели. Расстояние - 500 метров. Затем, отработавший тубус в сторону, «Шмель» - оружие одноразовое, и дальше бойцы - отстреливаются от условного противника уже из автоматов. Это первый, базовый элемент работы с РПО - реактивным пехотным огнеметом.

Далее - работа в тройке. Группа химиков скрытно выдвигается на позицию, огнеметчик визуально обнаруживает цель. Выстрел.

После того, как «Шмель» выпустил свое огненное жало, группа незамедлительно отступает. Стрелки отходят по флангам, прикрывают огнеметчика.

Это принцип работы огнеметного взвода на переднем крае, который парни оттачивают на своем полигоне в тыловом районе западной группировки войск, огнеметчики или как часто их называют на фронте «огневая группа», подходят к позициям противника на критически близкое расстояние - от 500-т, до 100 метров. Всего на несколько минут, чтобы одним или несколькими выстрелами из РПО уничтожить оборудованные в бетонном ангаре промзоны, или частном доме огневые точки, ДОТы И ДЗОТы. И затем немедленно отойти. Кстати, вариантов этого маневра которые применяют на передовой - десятки.

Понятно, что «Шмель» огнеметным взводом чаще применяется на местности, где присутствует плотная застройка: в промзонах, капитальных зданиях сельхозназначения - ангарах, складах, гаражах. РПО выжигает замурованные в бетон вражеские позиции. Но, те тактические элементы, которые показали нам химики на полигоне, применялись, и не раз в бою. Замкомвзвода с позывным «Магас» приводит конкретный пример.

«Зашла группа ДРГ… отработали, отступили. Как полагается», - рассказал заместитель командира огнеметного взвода с позывным «Магас».

«Магас» и сослуживцы ждут приказа. В скором времени менять ребят из соседнего подразделения. Без огнеметного взвода на переднем крае нашей пехоте тяжело. Химики незаменимы при перегруппировке, эвакуации раненых, подвозе боеприпасов. И особенно при продвижении вглубь укрепленной вражеской линии обороны.

Ранее Министерство обороны России показало, как бойцы войск РХБЗ проверили в деле огнеметы «Шмель» на полигоне под Санкт-Петербургом. Военнослужащие РХБЗ вели огонь по мишеням, находящимся на расстоянии от 150 до 400 метров.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

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