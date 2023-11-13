Бойцы войск РХБЗ проверили в деле огнеметы «Шмель» на полигоне под Петербургом

Военнослужащие РХБЗ вели огонь по мишеням, находящимся на расстоянии от 150 до 400 метров.

© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК «Звезда»

Бойцы огнеметного подразделения полка радиационной, химической, биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа провели тренировочные стрельбы на полигоне в Ленинградской области.

Военнослужащие РХБЗ вели огонь из реактивных пехотных огнеметов одноразового применения РПО-А «Шмель» по мишеням, находящимся на расстоянии от 150 до 400 метров. Мишени имитировали укрепления условного противника и его живую силу. Огнеметчиков поддерживали расчеты беспилотников, которые наводили бойцов на цели и корректировали огонь.

Сегодня войска РХБЗ отмечают 105-ю годовщину своего создания. Обращаясь к военнослужащим, Министр обороны Сергей Шойгу поблагодарил их за службу и выразил надежду на то, что бойцы войск РХБ защиты и впредь будут оставаться надежной опорой России.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Барнов.