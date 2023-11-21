Экипаж Су-34 уничтожил укрепленные позиции ВСУ на Южно-Донецком направлении
Министерство обороны Российской Федерации показало кадры боевых вылетов экипажей самолетов Су-34 Воздушно-космических сил в ходе специальной военной операции на Южно-Донецком направлении.
Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 круглосуточно несут боевое дежурство на аэродромах базирования.
Летчики Воздушно-космических сил РФ выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений ВС РФ в любое время суток и любых метеорологических условиях.
При боевых вылетах применяются авиационные средства поражения различного класса.
В ходе одного из вылетов авиационными бомбами были уничтожены укрепленные позиции украинских боевиков на Южно-Донецком направлении.
Ранее российское оборонное ведомство показало кадры боевой работы экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34 в зоне специальной военной операции.
Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.