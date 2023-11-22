Телеведущая Шатилова рассказала о пробных записях цветного телевидения в СССР

Анна Шатилова около двух лет ездила на Шаболовку делать пробные записи цветных телепередач еще до начала цветного телевещания по всей стране.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Телерадиоведущая Анна Шатилова, советский и российский диктор Центрального телевидения, рассказала, как начиналось цветное телевещание в СССР. Она вспомнила, как около двух лет каждую неделю ездила записывать пробные цветные телепередачи. Тогда, по ее словам, они не транслировались по всей стране, а показывались только некоторым лицам.

«На Шаболовке это здание сохранилось. Я шла на цветное телевидение, меня гримировали, и я объявляла классическую музыку, балет. И эта трансляция в цвете шла, видно, в те кабинеты, которые отсматривали, прежде чем запустить цветное телевидение на всю страну», - поделилась ведущая.

Она также рассказала, как ее подготовили к этим съемкам. В ГУМе телеведущей купили цветную одежду, после чего каждую неделю в расписании она видела «Шатилова - цветное телевидение».

Анна Шатилова вспомнила время, когда на ТВ стало возможным показывать записи, а не только прямую трансляцию, и отметила, что современное телевидение серьезно отличается от того, которое было тогда. Технический прогресс изменил его.

«Сейчас суфлеры, ты посмотри, какая изящная камера, какой изящный микрофон! Та же техника - она очень, так сказать, изменила телевидение», - подчеркнула телеведущая.

Во вторник, 21 ноября, отметил первую годовщину проект «Галерея звезд», посвященный звездам советского и российского телерадиовещания. На торжественной церемонии открыли восемь новых памятных знаков, один из которых посвящен Анне Шатиловой. Сама телеведущая призналась, что для нее это стало полной неожиданностью.