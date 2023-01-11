Полярное вторжение: как россияне справляются с аномальными морозами

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Морозы продолжают испытывать на прочность российские регионы. В Якутии минус 61 градус, до конца недели школы закрыты. Завтра там ожидают еще более низкие температуры - до минус 65 градусов. На Колыме из-за аномальных морозов аналогичная ситуация.

Неделя в снежном плену и в неизвестности. Четверых рыбаков из республики Алтай искали десятки спасателей и волонтеров. На снегоходах мужчины выехали еще второго января, обратно вернуться помешал сильный снегопад. Спасла охотничья избушка, на связь вышли только сутки назад, но и после долгожданного звонка вернуться удалось не сразу. В полутораметровом снежном насте спасатели пробили больше двух километров пути.

В Якутии морозы под минус 60. Такие даже для закаленных местных жителей считаются аномальными. И продлится суровая погода, по прогнозам синоптиков, до следующей недели. Транспорт в таких экстремальных условиях работает на износ. Когда под натиском стихии без боя сдается даже техника, особенно остро встает вопрос, как защитить от капризов погоды людей. В Томской области активисты «Народного фронта» пришли на помощь матерям и женам военнослужащих, которые находятся в зоне спецоперации. Как они переживут холода, во многом зависит от запасов дров. Искать помощников долго не пришлось.

«Потому что женщины, естественно, не могут. Собрался, было время, приехал, вместе с парнями, нас тут человек 10-12. Три дома, каждый колет сколько может», - рассказал волонтер Александр Добровольский.

Работают не ради благодарности, но без теплых слов волонтеров не оставляют.

«Спасибо большое волонтерам. Приехали сегодня, покололи дрова, очень большой был фронт работы», - поблагодарила добровольцев жительница села Итатка Томской области Елена Дерр.

Приходят волонтеры и в те дома, где без тепла и света остались задолго до морозов, но теперь ситуация становится критически опасной. В Свердловской области в разгар зимы без света из-за бюрократических проволочек оказалась территория садового товарищества. Многие живут здесь круглый год.

«Скважина не работает, она у нас подпитана электричеством, генератор из-за морозов у нас не работает, ну не выдержал двигатель и все. То есть люди сейчас, которые здесь, они выживают, а не проживают», - пожаловалась председатель СНТ «Лесовод» Мария.

После вмешательства общественников подачу электричества восстановили. Жалобами жильцов на многоквартирные дома в Новом Уренгое и Омской области готов заняться Следственный комитет. По адресам, указанным в обращениях, уже выехали эксперты.

Но порой, чтобы понять, что люди замерзают, не нужно сложных экспертиз. В ледяную пещеру превратился подъезд жилого дома в Нижнем Новгороде. Жильцы жалуются на отсутствие отопления, подъезды заледенели настолько, что не работает лифт. Говорят, такое происходит из года в год. Коммунальщики обещают разобраться, но пока температура в помещении всего плюс 12 градусов и приходится утепляться даже не выходя из дама.