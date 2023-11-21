Украинские боевики 32 раза за сутки обстреляли территорию ДНР

Под удар со стороны боевиков попали Горловка и Донецк, два мирных жителя ранены.

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За прошедшие сутки территория Донецкой Народной Республики (ДНР) 32 раза подвергалась обстрелам со стороны украинских националистов. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК (Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

Под удар попали Никитовский район Горловки и Киевский, Куйбышевский и Кировский районы Донецка. Два человека получили ранения.

Обстреливая Донецкую республику, противник выпустил 144 различных боеприпасов. ВСУ применили различного калибра артиллерию, в том числе с кассетной боевой частью, и ударные беспилотники.

Вместе с тем, при обстрелах пострадали три жилых дома и два объекта гражданской инфраструктуры.

Накануне сообщалось, что после обстрела Горловки ранена одна мирная жительница. Мэр Иван Приходько заявил, что противник нанес удар по поселку Комарова. что в Никитовском районе Горловки.